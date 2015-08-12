В Подмосковье трое строителей упали с высоты 12 этажа

Фото: ТАСС

В подмосковной Балашихе с высоты 12-го этажа упала площадка с разнорабочими. Скончался один человек, двое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, трагедия произошла на строительстве жилого комплекса "Витязь". В это время сотрудники стройки занимались отделкой фасада. Вследствие двое граждан Киргизии получили серьезные травмы, один погиб.

В медучреждении, принявшем пострадавших, сообщают, что один из них получил перелом костей черепа, а также у него сломан позвоночник. Он находится в коме, и медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Что же касается второго пострадавшего, то у него диагностировано сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

По факту произошедшего Следственным комитетом назначена проверка.