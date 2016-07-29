Форма поиска по сайту

29 июля 2016, 17:49

Грабители обстреляли иномарку и похитили из нее сумку на юго-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В пятницу, 29 июля неизвестные из травматического оружия обстреляли BMW и похитили из нее сумку на юго-востоке Москвы, сообщили m24.ru в столичном главке МВД.

Нападение произошло около 16:23 в районе дома 70 по Нижегородской улице. Грабители скрылись на автомобиле Nissan Qashqai серого цвета с подмосковными номерами.

В полиции пока нет данных о содержимом сумки. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В городе объявлен план "перехват".

