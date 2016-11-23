Форма поиска по сайту

23 ноября 2016, 12:57

Розовый банан расцвел в новой Викторной оранжерее "Аптекарского огорода"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Розовый банан расцвел в Викторной оранжерее МГУ "Аптекарского огорода", сообщает пресс-служба сада.

Чаще всего розовый или бархатный банан выращивают как декоративное растение. Его плоды достигают восьми сантиметров в длину, они съедобны и имеют сладкий вкус.

Всего в коллекции "Аптекарского огорода" представлено три вида бананов: Бархатный, Кавендиш и Большой. Плоды последнего отличаются прекрасным вкусом и ароматом, однако в них слишком много косточек, поэтому к съедобным их можно отнести с натяжкой.

Помимо розового банана, в Викторной оранжерее можно увидеть кувшинки, лотосы, сахарный тростник, хищные растения, папайю, гуаву, змеиные фрукты, Хемиграфис широковыемчатый, Эухарис Сандера, Хемиграфис цветной, Антуриум Варока, Спатифиллум прелестный, Анубиас Бартера и многие другие экзотические растения.

До конца года в МГУ "Аптекарский огород" проходит выставка "Мхи, лишайники и азалии". Помимо десятков видов мхов и лишайников, на ней собраны редкие папоротники, цикламены, примулы, лимоны, лавры, перцы, клюква и многое другое.
