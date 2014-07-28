Apple покинула тройку лидеров по поставкам смартфонов в Россию

Фото: apple.com

Apple по итогам второго квартала 2014 года перестала занимать место в тройке компаний-лидеров по поставкам смартфонов в Россию. Ее место заняла Nokia, которая выпустила бюджетный смартфон Nokia X. Сама Apple сместилась на четвертый пункт списка.

Nokia еженедельно продает 10,5 процентов смартфонов на российском рынке. Apple - 9,2 процента. По итогам 2013 года и в первом квартале 2014 "яблочники" также занимали около 9 процентов рынка, однако тогда этот показатель соответствовал третьему месту в списке лидеров.

Больше всего смартфонов на отечественном рынке продает Samsung. Доля еженедельно реализуемой продукции, которая приносит компании первое место в списке поставщиков, составляет 16 процентов. Второе место и 13,9 процентов - у компании Fly. Она работает в низком сегменте, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование GfK.

Что касается денежного, а не натурального выражения, то в нем лидируют Samsung и Apple, которые делят между собой первое место. Их начинает догонять Fly, а вот доля Nokia, наоборот, сокращается.

Эксперты отмечают, что нестабильность доли Apple и Samsung на рынке смартфонов в натуральном выражении обусловлена тем, что их продукты слишком дороги для жителей регионов. Те предпочитают приобретать более доступные смартфоны.