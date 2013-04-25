"РБК-daily": Apple ищет способ увеличить стоимость своих акций

Фото: ИТАР-ТАСС

Apple ищет способ увеличить стоимость своих акций

Apple увеличила программу по выкупу своих акций с 45 млрд до 100 млрд долл., сделав этот план самым масштабным в корпоративной истории США. Компания рассчитывает таким образом стимулировать стоимость своих акций, подешевевших за последние полгода почти вдвое. Инвесторы, однако, опасаются, что компания исчерпала свой творческий потенциал, пишет "РБКdaily".

Путину предложили заменить четверть полицейских призывниками

Известный алкогольный лоббист, а с недавних пор защитник прав потребителей Павел Шапкин, столкнувшись с произволом силовиков, решил пробовать себя еще и в роли реформатора полиции. Он обратился к президенту Владимиру Путину с предложением ввести в МВД альтернативную службу. По его замыслу, парни, которые не хотят служить в армии и носить утки за больными на "альтернативке" с радостью наденут полицейскую форму и выйдут патрулировать улицы. Регулярная же ротация альтернативных стражей порядка помешает развитию коррупционных связей в МВД. Коллеги Шапкина и эксперты считают, что тот, будучи вытолкнутым с алкогольного рынка, пытается найти применение своих лоббистских навыков в новых сферах.

Телеканалы лишились единственной премии — ТЭФИ

Фонд "Академия российского телевидения" (АРТ) в этом году не будет проводить телевизионный конкурс ТЭФИ, поскольку от участия в нем отказались госхолдинг ВГТРК и Первый канал. Между тем некоторые телеканалы уже подали заявки, например, "Дождь" — целых восемь, в том числе на программу "Парфенов. Познер". Стоимость каждой заявки составляла 7—10 тыс. руб. АРТ обещает вернуть деньги.

