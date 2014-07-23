Россия и страны БРИКС лидируют по спросу на iPhone

Фото: ИТАР-ТАСС

Смартфоны компании Apple лучше всего продаются в России, Бразилии, Индии и Китае, сообщил в среду глава корпорации Apple Тим Кук.

"Невероятный результат по этим странам. Продажи в этих странах возросли на 55%", - приводит слова Кука агентство ИТАР-ТАСС.

По его словам, в третьем квартале 2014 года компания продала по всему миру более 35 миллионов смартфонов, этот показатель на 12,7% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Однако такой популярностью сейчас обладают только iPhone - продажи планшетных компьютеров iPad упали на 9%. После обнародования отчетности компании ее акции потеряли в цене менее процента.