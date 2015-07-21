Сервисы Apple оказались недоступны для пользователей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сервисы App Store, iTunes Store, iTunes U, iBooks Store, Apple Music и некоторые другие продукты оказались недоступны вечером 21 июля для пользователей по всему миру.

Информация о сбое подтверждается и на официальном сайте компании Apple.

"Пользователи сталкиваются с проблемами в работе вышеперечисленных служб. Проводится проверка. Мы обновим статус, как только получим дополнительные данные", – говорится в сообщении.

При попытке подключения к сервису пользователи видят белый экран или ошибку о невозможности выполнить запрос из-за отсутствия безопасного сетевого подключения.

Добавим, что последний крупный сбой в работе сервисов Apple случился 11 марта. Тогда пользователи в течение почти 11 часов не могли скачивать приложения, а также приобретать музыку в магазинах AppStore и iTunes.