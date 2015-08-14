Samsung и Sony обогнали Apple по продажам премиальных смартфонов

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В первом полугодии 2015 года Apple заметно уступила Samsung и Sony по продажам смартфонов дороже 25 тысяч рублей. На ее главных конкурентов пришлось 35 процентов рынка этих гаджетов.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что Apple слишком резко повышала цены после падения курса рубля.

"Apple никогда не занимал большую долю рынка. В России его доля составляла около 12 процентов. Проблемы начались у компании в ноябре прошлого года, когда они стали менять цены быстрее других игроков на рынке. Из-за этого они потеряли половину своих продаж. Сегодня iPhone 6 заметно дороже флагманов других компаний. Разница – 40–50 процентов. Это очень много, поэтому люди их не покупают.

Цена на продукцию компании в России сегодня ниже европейской, но из-за падения рубля все равно достаточно высокая. Другие компании стали держать цены ближе к рынку, жертвуя своей прибылью", – пояснил он.

Как пишет РБК, Apple уступила в России 20 процентов премиальных смартфонов Samsung и Sony. В первом полугодии доля продаж компании в сегменте смартфонов дороже 25 тысяч рублей рухнула по сравнению с тем же периодом 2014 года в натуральном выражении на 20,7 процента, а в денежном – на 21,3 процента.

Добавим, что компания Apple может стать виртуальным мобильным оператором связи (mobile virtual network operator, MVNO) в США и Европе. Вместо ежемесячной оплаты клиенты смогут платить непосредственно за передачу данных, звонки и сообщения. MVNO использует существующую инфраструктуру другого оператора, но продает услуги под собственной маркой (например, как Yota).

Компании Apple и Google работают над технологией, которая будет предугадывать действия пользователей смартфонов. Появиться она может уже этой осенью. Устройства будут предоставлять информацию прежде, чем человек запросит ее. Apple планирует реализовать подобную технологию в iOS9.

Портативный помощник будет анализировать данные, находящиеся в iPhone. К примеру, если вы слушаете музыку во время утренних тренировок, то смартфон автоматически запустит плейлист, как только вы вставите в него наушники.

Напомним, в июле Apple открыла первый в России фирменный магазин в столичном ЦУМе. Московский Apple shop стал четвертым в мире магазином нового формата. Цены в магазине полностью совпадают с ценниками ресселеров Re:Store.