Приложение соцсети "ВКонтакте" для iOS удалено из магазина AppStore

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальное приложение социальной сети "ВКонтакте" для iOS - VK App - 11 февраля оказалось удаленным из магазина приложений компании Apple, сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин.

"Приложение VK App временно недоступно в AppStore. Мы работаем над устранением причин, и скоро оно вернется", - прокомментировал Лобушкин в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что приложение в настоящее время нельзя найти через встроенный поиск в App Store, программа iTunes выдает ошибку и сообщает, что объект недоступен.