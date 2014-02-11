Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 18:33

Технологии

Приложение соцсети "ВКонтакте" для iOS удалено из магазина AppStore

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальное приложение социальной сети "ВКонтакте" для iOS - VK App - 11 февраля оказалось удаленным из магазина приложений компании Apple, сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин.

"Приложение VK App временно недоступно в AppStore. Мы работаем над устранением причин, и скоро оно вернется", - прокомментировал Лобушкин в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что приложение в настоящее время нельзя найти через встроенный поиск в App Store, программа iTunes выдает ошибку и сообщает, что объект недоступен.

Apple социальные сети мобильные приложения iOS Вконтакте

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика