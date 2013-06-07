Старый iPhone можно с доплатой обменять на новый

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Apple запускает программу обмена устаревших смартфонов iPhone на новые с доплатой. Это может быть связано с новой версией iPhone, которую "яблочная" компания скоро представит.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, старые аппараты можно будет сдавать в частности в представительства Bright Star corp. Доплатив разницу в цене, пользователи получат новую модель линейки. Стоимость iPhone 5 с минимальном объемом памяти составляет 640 долларов США без учета налогов.

По мнению экспертов из Кремниевой долины (Сан-Франциско, Калифорния), этот шаг позволит Apple покрыть убытки, связанные с введенным в США запретом на импорт iPhone 4 и iPad 2.

Напомним, запрет введен из-за патентного спора "яблочной" компании и Samsung. Apple использовала в своих устройствах ряд изобретений, запатентованных корейской фирмой.