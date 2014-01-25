Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2014, 18:20

Мэр Москвы

Подмосковным студентам подарили 100-килограммовый торт

Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Татьянин день подарил студентам 100-килограммовый торт. Он принял участие в празднике, который прошел в Доме Правительства Московской области.

Там была организована "Творческая дистанция" с флеш-мобами, мастер-классами и конкурсами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ссылки по теме


Ко Дню студента приурочили фестиваль команд КВН Подмосковья. В нем приняли участие восемь команд, а в жюри вошли губернатор, известные КВН-щики, а также олимпийские чемпионы.

Сайты по теме


Андрей Воробьев Татьянин день мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика