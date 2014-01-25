Подмосковным студентам подарили 100-килограммовый торт

Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Татьянин день подарил студентам 100-килограммовый торт. Он принял участие в празднике, который прошел в Доме Правительства Московской области.

Там была организована "Творческая дистанция" с флеш-мобами, мастер-классами и конкурсами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ко Дню студента приурочили фестиваль команд КВН Подмосковья. В нем приняли участие восемь команд, а в жюри вошли губернатор, известные КВН-щики, а также олимпийские чемпионы.