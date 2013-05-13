В середине мая заработает портал "Ответственное правительство"

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый столичный портал "Ответственное правительство" будет запущен в середине мая. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

Шаронова сообщил, что по инициативе Сергея Собянина власти переходят на новую форму отчетности перед жителями. Теперь в открытом доступе будут размещать так называемые КПЭ - ключевые показатели эффективности работы органов власти, пишет "Российская газета".

Оценивать работы чиновников можно будет по семи направлениям: "Образованный город", "Мобильный город" (транспорт и дороги), "Город для бизнеса", "Комфортный город", "Здоровый город", "Экономически благополучный город" и "Открытое правительство".

На сайте будут выкладываться данные Росстата и результаты опросов населения, которые будут проводить профессиональные научно-исследовательские институты.

Ранее в интервью каналу "Москва 24" Шаронов отметил, что проект "направлен на то, чтобы публично по понятным формулам оценивать ключевые показатели деятельности органов и чиновников".

