Якунин поручил проверять все жалобы москвичей на ярмарки выходного дня

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД будет незамедлительно разбираться с поступающими от покупателей жалобами на работу ярмарок выходного дня.
Об этом в воскресенье заявил глава столичной полиции Анатолий Якунин в ходе проверки на ярмарке выходного дня на Челябинской улице в ВАО.
По его словам, в первую очередь должны рассматриваться жалобы на необоснованно завышенные цены, а также сообщения об иностранных гражданах, не имеющих отношения к российским фермерским хозяйствам.
О результатах таких проверок полицейские должны будут оповестить местных жителей, обратившихся с жалобами.
Кроме того, Якунин напомнил о своем недавнем поручении руководителям районных и окружных подразделений столичной полиции еженедельно посещать рынки и ярмарки выходного дня и лично общаться с гражданами.
Только в отношении администраторов ярмарки на Челябинской улице за два месяца возбуждено 4 уголовных дела за вымогательство и мошенничество, сообщает пресс-служба столичного Главка.
По словам фермеров, теперь с них никто не требует незаконной дополнительной платы за предоставление торговых мест и не вынуждает отдавать свой товар за бесценок всевозможным перекупщикам.
