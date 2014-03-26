Глава ГУ МВД Москвы наградил полицейских, спасших ребенка из пожара

Фото: petrovka38.ru

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин наградил сотрудников полиции, спасших ребенка из горящей квартиры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, Якунин поблагодарил сотрудников старшего сержанта Владислава Бухарцева и прапорщика Сергея Сурайкина за проявленное мужество, самоотверженность, профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Также приказом начальника главка был награжден руководитель сотрудников, спасших жизнь ребенку - командир взвода старший лейтенант Денис Филин. Все трое полицейских получили премии по 100 тысяч рублей.

Напомним, утром 26 марта сотрудники вневедомственной охраны патрулировали Мичуринский проспект, когда заметили дым из окон дома №38 и услышали крики о помощи с 11-го этажа здания.

Полицейские немедленно вызвали пожарных, но, не дожидаясь их прибытия, приняли решение спасти ребенка своими силами. Выстрелом из табельного оружия они выбили замок на входной двери квартиры, после этого они на руках вынесли из горящего помещения девочку. Ребенок в пожаре не пострадал.