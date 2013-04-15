Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2013, 21:41

Политика

Начальники полиции трех московских районов освобождены от должности

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава московской полиции Анатолий Якунин 15 апреля уволил начальников трех столичных отделений полиции. Эти кадровые решения были приняты во время оперативного совещания по итогам квартала.

За низкие показатели в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей начальники ОМВД по районам Восточный, Чертаново Северное и Южное Тушино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Кроме этого, начальнику ОМВД по району Марьино объявлен строгий выговор.

В то же время, за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности свыше 100 руководителей и сотрудников органов внутренних дел были поощрены денежными премиями.

Анатолий Якунин увольнения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика