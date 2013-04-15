Начальники полиции трех московских районов освобождены от должности

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава московской полиции Анатолий Якунин 15 апреля уволил начальников трех столичных отделений полиции. Эти кадровые решения были приняты во время оперативного совещания по итогам квартала.

За низкие показатели в оперативно-служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей начальники ОМВД по районам Восточный, Чертаново Северное и Южное Тушино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Кроме этого, начальнику ОМВД по району Марьино объявлен строгий выговор.

В то же время, за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности свыше 100 руководителей и сотрудников органов внутренних дел были поощрены денежными премиями.