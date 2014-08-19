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Происшествия

19 августа 2014, 18:30

Суд взыскал с Навального 600 тысяч рублей в пользу Ликсутова

Алексей Навальный суды Максим Ликcутов

Фото: ИТАР-ТАСС

Люблинский суд частично удовлетворил иск заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова к Алексею Навальному, сообщает Агентство "Москва".

Суд признал распространенные ответчиком сведения порочащими честь и достоинство Ликсутова и постановил взыскать с Навального 600 тысяч рублей, из них 500 тысяч рублей - затраты на услуги адвоката. Ранее суд исключил из соответчиков по иску соратника Навального Георгия Албурова и "Фонд борьбы с коррупцией", соответственно снизив требуемую компенсации с 3,5 до 1,5 миллиона рублей.

По решению суда на сайте Фонда борьбы с коррупцией должно быть опубликовано опровержение ранее появившейся там информации, порочившей честь и деловую репутацию Максима Ликсутова.

Напомним, 27 мая в блоге Навального появился материал о том, что Ликсутову принадлежат акции кипрской компании Intellectico Holdings Limited. По мнению блогера, это противоречит действующем законодательству, по которому российские чиновники, в том числе работающие в региональных правительствах, должны были ликвидировать свои зарубежные активы до конца лета 2013 года. На заседании президиума Совета при мэре Москвы по противодействию коррупции был рассмотрен этот вопрос, и чиновники пришли к выводу, что признаки нарушения здесь отсутствуют.

Уточняется, что все документы о выходе из состава акционеров компании глава департамента транспорта подписал 6 декабря 2012 года. "Максимом Ликсутовым были заблаговременно предприняты все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, включая прекращение владения акциями указанной компании", — заявили в пресс-службе департамента транспорта.

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