Поветкину предстоит провести бой с поляком Вахом

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Определились соперники двух российских боксеров-тяжеловесов. 4 ноября на ринг выйдут Александр Поветкин и Денис Лебедев, сообщается на официальном сайте промоутерской компании "Мир бокса".

Поветкину предстоит помериться силами с польским супертяжеловесом Мариушем Вахом, который за 32 боя потерпел всего одно поражение.

В свою очередь, Лебедев сразится с небитым нигерийцем Латифа Кайоде, который провел 21 поединок, во всех одержал победы, в том числе 16 – нокаутом.

Последний бой Поветкина состоялся 22 мая. Тогда он одержал победу нокаутом над кубинцем Майком Пересом. Поединок длился 91 секунду.

Лебедев в последний раз выходил на ринг 10 апреля. Он победил единогласным решением судей француза Йори Каленга.