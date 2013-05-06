17 мая в Москве состоится боксерское шоу The One Will Stand

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

17 мая в Crocus City Hall состоится боксерское шоу The One Will Stand. В рамках большого боксерского вечера свои поединки проведут обладатели поясов WBA Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Лебедеву предстоит защищать титул в поединке с его бывшим обладателем - Гильермо Джонсом. Панамец лишился чемпионского пояса по причине отказа боксировать с Лебедевым, а также с американцем Тэйлором.

Поддержать Джонса приедет знаменитый промоутер Дон Кинг.

Поветкин сразится с польским тяжеловесом Анджеем Вавжиком. Поляк до сих пор не потерпел ни одного поражения в 27 боях на профессиональном ринге.

Многие специалисты рассматривают бой Поветкина с Вавжиком как репетицию перед готовящимся поединком с Владимиром Кличко.