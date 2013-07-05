Александр Емельяненко хочет сразиться с Владимиром Кличко

Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Боец ММА Александр Емельяненко вызвал на поединок боксера Владимира Кличко. По мнению россиянина, ему бы удалось победить украинского чемпиона.

Как отмечает сам Емельяненко, бой пройдет именно по правилам бокса. При этом в ММА у Кличко против него "не было бы шансов", - цитирует бойца ИТАР-ТАСС.

4 июля Емельяненко нокаутировал бразильца Жозе Родриго Гелке, встреча состоялась в подмосковных Химках.

У Владимира Кличко уже запланирован бой в Москве – 5 октября в "Олимпийском" он встретится с регулярным чемпионом WBA Александром Поветкиным. По словам Емельяненко, у россиянина хорошие шансы на победу.

Александр Емельяненко –боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, мастер спорта России по самбо и дзюдо, бывший чемпион мира по версии ProFC.