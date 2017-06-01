Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 10:52

Общество

Активные граждане выбрали лучший фильм о Москве

Кадр из фильма "Духless"

Пользователи платформы "Активный гражданин" выбрали лучший фильм о Москве, сообщается на сайте проекта.

Победителями голосования стали картины режиссера Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2" – за них проголосовали более 21 процента активных москвичей. На втором месте с 14 процентами голосов оказался фильм режиссера Алексея Красовского "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли. На третьем – картина "Pro любовь" Анны Меликян (9,16 процентов).

Также в голосовании участвовали фильмы "Хороший мальчик" режиссера Оксаны Карас, "Хардкор" Ильи Найшуллера, "Тряпичный союз" Михаила Местецкого и некоторые другие.

Голосование стартовало 10 мая. Всего в опросе приняли участие 221 807 пользователей.

Активный гражданин фильмы новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика