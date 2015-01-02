МЧС готово отправить в Индонезию еще два самолета с российскими спасателями

В Индонезию могут направить еще два самолета с российскими спасателями

МЧС России может направить в Индонезию еще два самолета с российскими спасателями, сообщает телеканал "Москва 24". Авиалайнеры ИЛ-76 готовы к вылету.

Ранее МЧС отправило на поиски упавшего малайзиского "аэробуса" 2 самолета с 72 спасателями. Специалисты привезли современное оборудование для работы под водой.

Помощь в поисках самолета оказывают также США, Австралия и Великобритания. В работах задействованы более 30 кораблей и 15 самолетов. Найти черные ящики пока не удается.

По информации агентства "ТАСС", индонезийский военный корабль, участвующий в поисковой операции, обнаружил хвостовую часть самолета. По словам капитана корабля, сам авиалайнер находится на глубине 29 метров.

Ранее в районе катастрофы были обнаружены 22 тела погибших.

Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур.

Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса. На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.

Предположительно, лайнер попал в зону сильной турбулентности и попытался изменить курс. Ранее выдвигалась версия, что у самолета закончилось топливо.