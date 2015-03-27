Форма поиска по сайту

27 марта 2015, 17:04

Транспорт

"Аэрофлот" перейдет на летнее расписание

Фото: ТАСС

С 29 марта "Аэрофлот" вводит летнее расписание полетов, сообщается на сайте перевозчика.

Авиакомпания планирует осуществлять полеты в 123 города 52 стран мира. В том числе в 43 города России и в 8 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан, Украина).

Сеть полетов в страны СНГ включает 10 городов: Баку, Бишкек, Ереван, Минск, Караганда, Киев, Кишинев, Одесса, Самарканд, Ташкент. Также самолеты авиакомпании совершат вылеты в 70 городов за рубежом (47 в Европе, 13 – в Азии, 5 – в Америке и 5 – на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке.

Приоритет "Аэрофлот" отдает развитию внутренней маршрутной сети. Теперь по два рейса в день будут летать из Москвы в Воронеж, 17 рейсов в день в Санкт-Петербург, 42-49 – в Екатеринбург и Краснодар, 35-42 – в Казань, 7-14 – в Новый Уренгой.

Для развития внутреннего туризма увеличено количество рейсов на популярные курортные направления – в Крым и Краснодарский край.

При формировании расписания международных рейсов компания руководствовалась предпочтениями туристов. К традиционным ежедневным рейсам в Ираклион (Греция) и Сплит (Хорватия) добавятся три рейса в неделю в Пхукет (Тайланд), которые раньше выполнялись только в зимнем сезоне.

При этом перевозчик отменил полеты в Дубровник, Карловы Вары, Краков, Пунта-Кану, Торонто.

