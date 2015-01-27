"Аэрофлот" отменил рейсы в Нью-Йорк из-за снегопадов

Авиарейсы из Москвы в Нью-Йорк отменены из-за снежной бури

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 27 января два рейса из Москвы в Нью-Йорк из-за погодных условий в аэропорту прибытия, сообщает телеканал "Москва 24".

Речь идет о совместных рейсах с американской авиакомпанией Delta: Su-100 (отправлением в 09.50 по московскому времени) и Su-102 (отправлением в 14.40). Пассажирам предлагают перебронировать билеты на другие даты без взимания какого-либо штрафа.

Кроме того, два рейса американской авиакомпании Delta (выполняемый в партнерстве с "Аэрофлотом"), вылетят с задержками. Рейс Delta (отправлением в 11.55) в Москву также был отменен.

Всего в Нью-Йорке отменено около пяти тысяч рейсов. Кроме того, в городе полностью прекращено движение автобусов, пригородных поездов, а также закрыто метро.

В настоящее время в четырех штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за снежной бури по улицам разрешен проезд только для машин экстренных служб. Жителям советуют не покидать свои дома без необходимости.

Напомним, снегопад начался в Нью-Йорке в понедельник утром. По прогнозу синоптиков, непогода усилится к вечеру: ожидается, что может выпасть до метра снега. Не исключен ветер с порывами до 97 километров в час, который может привести к падению деревьев и шатких конструкций.