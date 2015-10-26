"Аэрофлот" вернет деньги за билеты "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря

Фото: ТАСС/Юрий Машков
"Аэрофлот" вернет деньги за билеты пассажирам "Трансаэро", чье путешествие начинается или заканчивается до 15 декабря 2015 года, сообщается на сайте авиакомпании.
Также сдать билеты, в том числе невозвратные, и вернуть полную стоимость могут пассажиры, чей вылет был запланирован до или после 15 декабря 2015 года. Тоже касается и граждан отправляющихся или возвращающихся из городов Украины после 25 октября.
Деньги вернут и тем, кто собирался посетить Торонто после 23 октября, Костанай, Бухара после 25 октября, Кокчетав, Кызылорда, Пафос, Римини, Аликанте, Лиссабон, Овда, Гоа, Коломбо после 26 октября.
Если билеты были оформлены у авторизованного агента авиакомпании "Трансаэро" или офисах авиакомпании, то возврат средств осуществляется там же. В случае покупки билетов на официальном веб-сайте перевозчика, необходимо подать заявку, и деньги вернут на банковскую карту.
Во всех случаях оформления билетов за рубежом, вернуть деньги можно только после подачи заявки в представительствах авиакомпании за границей.
Напомним, с сегодняшнего дня авиакомпания "Трансаэро" официально прекратила полеты. Перевозчик, накопивший порядка 250 миллиардов рублей долга, намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
Перевозкой пассажиров с билетами до 15 декабря займется "Аэрофлот". Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.