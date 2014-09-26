"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов из Калининграда в Москву

Фото: M24.ru

"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов по маршрутам Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора Калининградской области.

Льготные тарифы будут действовать для жителей Калининградской области по 15 октября. Перелет в одну сторону до Москвы по программе субсидирования обходится в 3,8 тысячи рублей, до Санкт-Петербурга - 3,5 тысячи рублей. Причем размер субсидии на одного пассажира на рейс Калининград-Москва составляет 2,3 тысячи рублей, Калининград - Санкт-Петербург - 1,8 тысячи рублей.

Ранее губернатор Калининградской области Николай Цуканов сообщил, что "Аэрофлот" и "ЮТэйр" в этом году закончат выполнять льготные полеты в Калининград на три недели раньше — 25 сентября. Это связано с тем, что авиакомпании уже израсходовали все выделенные им из федерального бюджета лимиты на перевозку пассажиров по льготным билетам. Это произошло потому, что эти компании выполнили гораздо большее число полетов по маршрутам, попадавшим под субсидии.

"По поручению губернатора Николая Цуканова мы связались с Росавиацией и попросили перераспределить выделенные на эти цели средства других компаний, не израсходовавших в полном объеме свои лимиты", - отметила и.о. министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, добавив, что пока решение о перераспределении средств принято только для "Аэрофлота".

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", "Аэрофлот" после шестилетнего перерыва возобновляет прямые регулярные рейсы между Москвой и Тбилиси с 27 октября. Полеты будет осуществляться ежедневно.

Ранее стало известно, что министерство транспорта России возобновило регулярные рейсы по маршруту Москва - Тбилиси - Москва. В Росавиации отметили, что с 15 сентября выдается допуск ряду авиакомпаний к полетам в Грузию в соответствии с нотой МИД Грузии о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Тбилиси.