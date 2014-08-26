Самолет Дубай - Москва приземлился в Ереване из-за дебошира

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Дубай - Москва, вынужденно приземлился в аэропорту Еревана из-за пьяного дебошира, который грубо выражался и приставал к пассажирам, сообщает МИА "Россия сегодня".

Очевидцы отмечают, что рейс был совмещен с кенийским. На борту было много иностранных граждан и детей. Вскоре после взлета пьяный мужчина начал вызывающе себя вести, кричать и мешать другим пассажирам.

Так как стюардессами в лайнере были только девушки, им пришлось обращаться за помощью к пассажирам-мужчинам. Свидетели происшествия также отмечают, что дебошира буквально примотали к сиденью ремнями, скотчем и полотенцами.

Однако рано утром самолет все же совершил вынужденную посадку в аэропорту Еревана. Лайнер стоял там более двух часов, пилоты пытались передать нарушителя местным полицейским, но те отказались его принимать. На место прибыли врачи, они сделали дебоширу, который, по некоторым сведениям, оказался гражданином Азербайджана, успокаивающий укол, и самолет полетел дальше.

В итоге в Москву самолет прибыл с трехчасовым опозданием. Там хулигана забрали в полицию. Ему грозит штраф до тысячи рублей или арест сроком на 15 суток.

Напомним, что 26 августа с рейса Оренбург-Москва за нарушение общественного порядка сняли еще одну дебоширку. По данным полиции, пассажирка, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, "выражалась нецензурной бранью".

Отметим, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект о "черных списках". Возможно, теперь авиакомпании смогут отказывать в продаже билетов пассажирам, нарушавшим правила поведения на борту, и составлять списки хулиганов.

Согласно законопроекту, перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет. К нарушениям относятся cоздание угрозы безопасности полета, угрозы жизни или здоровью других лиц и невыполнение распоряжений командира воздушного судна в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ, говорится в пояснительной записке. Документом также предлагается разрешить авиакомпаниям публиковать списки нарушителей.