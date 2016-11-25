Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2016, 15:40

Транспорт

"Аэрофлот" отменил 28 рейсов из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 28 рейсов в аэропорту Шереметьево 27 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале перевозчика.

Отменены рейсы в Самару, Минск, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Волгоград, Варшаву, Лондон и другие города.

Сейчас компания оповещает пассажиров.Тех, кто прибыл на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они смогут улететь на последующих рейсах.

Погода в Москве в предстоящие дни будет изменчива: ожидаются осадки и сильный ветер, на дорогах образуется гололедица. Синоптики отмечают, что ноябрь в столице идет по графику самого холодного и второго по влажности месяца за последние 17 лет.

В пятницу и субботу на погоду окажет влияние атмосферный фронт, протянувшийся на запад–юго-запад от циклона с центром над полярным Уралом. В эти дни пройдет небольшой снег. Порывы ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду.

Аэрофлот рейсы прогноз погоды авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика