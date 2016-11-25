"Аэрофлот" отменил 28 рейсов из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 28 рейсов в аэропорту Шереметьево 27 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале перевозчика.
Отменены рейсы в Самару, Минск, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Волгоград, Варшаву, Лондон и другие города.
Сейчас компания оповещает пассажиров.Тех, кто прибыл на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они смогут улететь на последующих рейсах.
В пятницу и субботу на погоду окажет влияние атмосферный фронт, протянувшийся на запад–юго-запад от циклона с центром над полярным Уралом. В эти дни пройдет небольшой снег. Порывы ветра местами будут достигать 12–17 метров в секунду.