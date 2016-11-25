"Аэрофлот" отменил 28 рейсов из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 28 рейсов в аэропорту Шереметьево 27 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале перевозчика.

Отменены рейсы в Самару, Минск, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Волгоград, Варшаву, Лондон и другие города.

Сейчас компания оповещает пассажиров.Тех, кто прибыл на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Они смогут улететь на последующих рейсах.