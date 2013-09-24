Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 сентября 2013, 12:17

Транспорт

В столичном аэропорту Шереметьево образовались большие очереди

Завершилось обновление системы онлайн-регистрации компании "Аэрофлот"

Из-за приостановки в ночь с 23 на 24 сентября online-регистрации на рейсы компании "Аэрофлот" в столичном аэропорту Шереметьево образовались большие очереди, сообщает телеканал "Москва 24".

В период с 00:00 23 сентября по 7:00 24-го на авиарейсы компании "Аэрофлот" были недоступны услуги самостоятельной регистрации: online-регистрация, киоски самостоятельной регистрации, мобильная регистрация, а также подобная услуга через Skype.

Ограничения были связаны с модернизацией программного обеспечения систем регистрации авиакомпании.

Кроме того, с 4:00 до 6:25 утра была недоступна регистрация на стойках в аэропорту. Рейсы, запланированные в этот промежуток, были отменены или перенесены.

Сейчас регистрация на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" возобновлена в полном объеме.

Аэрофлот регистрация аэропорт Шереметьево авиа и аэропорты

Главное

