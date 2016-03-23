Фото: ТАСС/Юрий Машков

Компания "Аэрофлот" отменила два сегодняшних рейса в Брюссель, сообщает пресс-служба компании.

Отменены рейсы SU2168 и SU2618 по маршруту Москва-Брюссель, а также рейсы SU2169 и SU2619 по маршруту Брюссель-Москва.

Кроме-того, компания рекомендует пассажирам, планировавшим перелеты в Брюссель либо из него до 25 марта, воздержаться от поездок.

Пассажиры соответствующих рейсов в указанные даты могут сдать билеты без штрафных санкций по схеме вынужденного возврата по месту их приобретения.

Для перевозок, оплаченных на сайте "Аэрофлота", возврат возможен через контакт-центр компании. Также можно перенести дату вылета на более позднее число (до 1 апреля 2016 года включительно).

Кроме того, пассажиры могут переоформить билеты с изменением маршрута – на пункты Германии, Нидерландов, Франции. При этом пассажирам предстоит самостоятельно добираться до конечного пункта назначения.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 34 человека.

В связи с этим уровень угрозы в Бельгии повышен до максимального четвертого, власти страны закрыли границы. Работа всего общественного транспорта в Брюсселе приостановлена, закрыты школы, институты. ЕС отменяют запланированныемероприятия. Власти призывают жителей не покидать дома.