19 октября 2013, 14:23

Представители Шереметьевского профсоюза задержаны за взятку

Профсоюзные активисты требовали у директора предприятия 100 млн рублей

Правоохранители задержали с поличным заместителя руководителя и активиста Шереметьевского профсоюза летного состава, когда те получали незаконное вознаграждение в размере 10 миллионов рублей.

Это первая часть взятки. Всего же злоумышленники потребовали 100 миллионов рублей. Деньги профсоюзные лидеры вымогали у летного директора ОАО "Аэрофлот" за урегулирование вопроса необходимости перерасчета заработной платы летного состава.

"В соответствии с решением Московского городского суда, авиапредприятие обязано произвести перерасчет более чем 1200 работникам с учетом необходимых доплат ("ночные" и "за вредность"). По предварительным расчетам, выплаты могут составить приблизительно 1 млрд рублей", - пояснили в МВД.

Вымогатели пообещали руководству "Аэрофлота" отменить массовые акции протеста пилотов. Также профсоюзные активисты угрожали продолжить акции протеста, если им не заплатят 100 миллионов рублей.

