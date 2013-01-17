"Аэрофлот" отменил рейсы Москва-Магадан

Магаданских пассажиров "Аэрофлота" перевезет авиакомпания "Якутия"

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы Москва-Магадан-Москва. Решение было принято в связи с уходом компании с магаданского рынка авиаперевозок.

В конце 2012 года авиакомпания продала около двух тысяч билетов на этот маршрут, но затем отменила рейсы, сообщает телеканал "Москва 24". Пассажиры написали коллективное обращение к губернатору Магаданской области Николаю Дудову.

Чиновник потребовал объяснений от "Аэрофлота", на что руководство заявило о перепоручении перевозок ОАО "Авиакомпания Якутия". Все пассажиры будут уведомлены о смене перевозчика и о новых рейсах.