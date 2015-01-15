"Аэрофлот" отменяет рейсы между Москвой, Римом и Миланом 16 января

Фото: M24.ru

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила четыре рейса между Москвой, Римом и Миланом в связи с забастовкой работников авиационной отрасли в Италии 16 января, сообщили Агентству "Москва" в пресс-центре перевозчика.

"В связи с проведением в Италии забастовки авиаработников 16 января отменены следующие рейсы: SU2406/2407 Шереметьево-Рим-Шереметьево, SU2612/2613 Шереметьево-Милан-Шереметьево.

Пассажиры будут оправлены последующими рейсами, ведется оповещение через колл-центр", - рассказали в пресс-центре.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что подробную информацию об отмене рейсов можно получить по телефонам: 8 (495) 223-5555 и 8 (800) 444-5555.

Стоит отметить, что организатором данной забастовки является профсоюз, представляющий интересы итальянских сотрудников транспортной отрасли. Лидеры профсоюзов призвали авиадиспетчеров воздержаться от работы 16 января с 12.00 по 16.00 по местному времени.