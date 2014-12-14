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Авиа и аэропорты

14 декабря 2014, 14:54

Из-за забастовки бельгийских авиадиспетчеров отменены рейсы в Брюссель

Аэрофлот забастовки отмена рейсов авиа и аэропорты

Фото: M24.ru

"Аэрофлот" отменил два рейса на 15 декабря из Москвы в Брюссель из-за планируемой забастовки бельгийских авиадиспетчеров, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельское представительство авиакомпании.

Как ожидается, забастовка авиадиспетчеров начнется сегодня вечером, поэтому сегодняшний рейс "Аэрофлота" прибудет не в Брюссель, а в Амстердам.

"Мы объединяем два рейса в один, меняем самолет на больший и отправляем всех пассажиров из Москвы в Амстердам", - сказал представитель "Аэрофлота". Он отметил, что из Амстердама в Брюссель и из Брюсселя в Амстердам доставка пассажиров будет осуществляться заказными автобусами.

"Что касается завтрашних рейсов, мы пересадили пассажиров на рейс во вторник, а часть пассажиров перешла на сегодня", - добавили в "Аэрофлоте".

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