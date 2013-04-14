Форма поиска по сайту

14 апреля 2013, 11:56

Транспорт

Задержанный рейс из Вашингтона прилетел в Москву

Из Вашингтона в Москву прилетел задержанный на двое суток лайнер

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево наконец-то приземлился задержанный на двое суток рейс Аэрофлота. Самолет привез из Вашингтона в Москву 58 пассажиров. Ранее около ста человек Аэрофлот отправил в Россию другими рейсам.

Напомним, по расписанию, Bоeing-767 должен был вылететь 11 апреля около 23:00 по московскому времени. Причиной задержки стала техническая неисправность. Решение не лететь и провести ремонт принял командир экипажа.

Большинство пассажиров вылетели другими авиакомпаниями через Амстердам, Копенгаген и Стамбул. Оставшихся расселили в гостиницы за счет авиаперевозчика.

