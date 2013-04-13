Форма поиска по сайту

13 апреля 2013, 09:55

Рейс из Вашингтона в Москву не может вылететь вторые сутки

Рейс "Аэрофлота" из Вашингтона в Москву задерживается уже вторые сутки

Самолет компании "Аэрофлот" вторые сутки не может вылететь в Москву из Вашингтона. Причиной задержки стала техническая неисправность. Причина - техническая неисправность. Ранее решение не лететь и провести ремонт принял командир экипажа, сообщает телеканал "Москва 24".

Самолет должен был вылететь 11 апреля около 23:00 по московскому времени. Теперь ожидаемое время вылета – 20.00 13 апреля.

Большинство пассажиров уже вылетели другими рейсами. Оставшихся расселили в гостиницы за счет авиаперевозчика.

