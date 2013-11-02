Рейс Лос-Анджелес-Москва задерживается из-за стрельбы в аэропорту США

Рейс Лос-Анджелес-Москва задержан из-за стрельбы в аэропорту США

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" не могут вылететь из Лос-Анджелеса в Москву. Аэропорт этого американского города закрыт из-за вчерашнего инцидента со стрельбой, в результате которого отменено и задержано почти 750 рейсов.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, около девяти вечера по московскому времени мужчина устроил стрельбу у пункта досмотра в США. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Стрелявшего задержала полиция, а работу воздушной гавани приостановили. Время ближайшего вылета из Москвы в Лос-Анджелес - 12.00 по Москве. Пока неизвестно, будет ли рейс задержан, или же борт поднимется в небо в намеченный срок.