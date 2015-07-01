"Аэрофлот" могут лишить субсидий на полеты в Крым и Калининград

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство предлагает отменить бюджетные компенсации группе компаний "Аэрофлот" в размере 1,5 миллиарда рублей в год. Эти деньги перевозчик получает за субсидируемые государством полеты на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

Главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что на бюджете авиакомпании это сильно не отразится.

"Аэрофлот" получает так называемые пролетные деньги (сборы с иностранных перевозчиков, пролетающих через территорию России - ред.), и суммы этих платежей составляют по некоторым оценкам в районе 300 миллионов долларов в год. С другой стороны, правительство использует эти деньги в таком режиме, чтобы по запросу "Аэрофлота", например, поддержать заведения, которые готовят пилотов, или выделить средства на развитие авианавигации. Фактически это был такой внебюджетный фонд. Если правительство скажет, что деньги нужно тратить на доступные перелеты для граждан, то в бюджете авиакомпаний дыры не образуется. Более того, "Аэрофлот" уже сегодня по многим направлениям на Дальний Восток, Калининград и Симферополь установил низкие тарифы, не прося субсидий. Так что на финансовом положении компании это особенно не скажется", - пояснил он.

Как пишет РБК, вместо бюджетных субсидий "Аэрофлот" мог бы получать компенсации из пролетных денег. Сейчас тратить их по своему усмотрению перевозчик не может. Они идут на развитие навигационного сервиса, обучение пилотов и диспетчеров и т.д.

Издание отмечает, что в 2015 году на субсидии авиаперевозчикам в федеральном бюджете заложено 9,6 миллиарда рублей. В 2014 году на это было выделено 8,8 миллиарда рублей.

Отметим, "Аэрофлот" в ближайшее время может перевести все дочерние компании, за исключением низкобюджетного перевозчика "Победа", под единый бренд. При этом премиум-сегмент останется за "Аэрофлотом", будет наращиваться объем низкобюджетного перевозчика и сокращаться объем средней части ценового диапазона. В настоящее время в группу "Аэрофлот" входит как сама авиакомпания, так и ее дочерние общества-перевозчики "Россия", "Победа", "Аврора", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии". В 2014 году они перевезли в общей сложности 34,7 миллиона пассажиров.

