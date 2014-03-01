Москвичей просят уточнять статус рейсов в Симферополь

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиапассажиров, желающих отправиться из Москвы в Симферополь, просят заранее уточнять статус рейсов в колл-центре, сообщает "Аэрофлот".

"Информация для пассажиров, вылетающих из/в Симферополя. Просим уточнять статус Ваших рейсов в колл-центре по телефону: 8-800-444-55-55", - написала пресс-служба авиакомпании в своем Twitter.

Напомним, аэропорт Симферополь временно прекратил прием рейсов в связи с закрытием воздушного пространства над Крымом 28 февраля.

По данным РИА Новости, вечером 1 марта воздушное пространство над Симферополем было открыто, аэропорт принимает и отправляет рейсы.

"Сейчас у нас стоит в расписании прилет лета из Киева и Борисполя, на завтра есть другие рейсы. Все в порядке", - рассказали агентству представители аэропорта.