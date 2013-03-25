Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 марта 2013, 14:59

Мэр Москвы

На столичных АЗС проверят качество топлива

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный градоначальник Сергей Собянин поручил провести внеплановые проверки качества топлива на московских заправках.

Как сообщает канал "Москва 24" со ссылкой на мэра Москвы, в ходе плановых рейдов некачественное топливо продавалось на 2% заправок.

По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, владельцы АЗС заранее меняют бензин. " Для фактора внезапности мы с природоохранной прокуратурой отработали алгоритм, по которому в ходе внеплановых проверок мы будет делать закупки".

Напомним, Москва перешла на бензин класса "Евро-4" с 1 января 2013 года. Это позволит уменьшить содержание тяжелых металлов в атмосфере. Некоторые заправки уже предлагают бензин класса "Евро-5".

АЗС Антон Кульбачевский бензин проверки Сергей Собянин

Главное

