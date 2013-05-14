В Подмосковье появятся автоматические заправки

Автоматическая автозаправка появится в Клину

В Подмосковье появятся автоматические автозаправки. Первую ААЗС планируется открыть уже в августе в Клину. К 2015 году их число должно вырасти до ста. Качество топлива будет высшей пробы, а цена за литр снизится в среднем на 2 рубля. Но экономия денег в данном случае не главное, рассказал в эфире "Москва FM" главный редактор журнала "Клуб 4 на 4" Савва Сафонов.

"Для меня в данном случае важнее, что я буду делать это быстро и удобно, и то, что исключен человечески фактор – это гораздо важнее, чем экономия 120 рублей в неделю", – отметил Сафонов.

Пилотный проект организует российско-итальянская фирма. Каждая заправка будет предельно функциональной – продавать решено только бензин. Расплатиться можно будет наличными, а также кредитными или топливными картами.

Защитить заправки от вандалов должны системы видеонаблюдения. По мнению авторов проекта, такие комплексы положат конец монополии крупных АЗС в регионе.