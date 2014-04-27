Майор полиции убил жену и попытался свести счеты с жизнью

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В ходе семейной ссоры полицейский зарезал свою жену, а затем пытался покончить с собой, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"27 апреля около 9.30 в деревне Калиново Малоярославецкого района Калужской области майор полиции в ходе бытового конфликта нанес ножевое ранение своей жене, в результате которого женщина скончалась", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что затем полицейский хотел покончить жизнь самоубийством.

"Соседи, заметившие дым, вытащили мужчину из огня. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводится служебная проверка", - подытожили в пресс-службе МВД.