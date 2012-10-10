Тело сотрудника полиции обнаружено в автомобиле в СВАО

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Сотрудник правоохранительных органов, тело которого было обнаружено утром 9 октября в автомобиле на Бутырской улице, не занимал никакой должности и находился в резерве. По данным полиции, мужчина скончался по естественным причинам.

"Мы подтверждаем, что накануне на Бутырской улице было обнаружено тело полковника Забеднова. По предварительным данным, полученным в ходе проверки, смерть офицера наступила естественным путем", - заявили в МВД.

Как подтвердили РИА Новости в ведомстве, на протяжении последнего года полковник не занимал в МВД никакой должности, а в настоящий момент решался вопрос о дальнейшем прохождении им службы или увольнение со службы в полиции.