Усадьбу "Архангельское" не будут продавать

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8 октября Федеральный арбитражный суд признал незаконным приказ Министерства обороны о проведении торгов по продаже участка земли в зоне музея-усадьбы "Архангельское".

Как сообщает РИА Новости, своим решением суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Минобороны на решения нижестоящих судов и удовлетворил иск усадьбы "Архангельское".