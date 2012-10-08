Усадьбу "Архангельское" не будут продавать

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8 октября Федеральный арбитражный суд признал незаконным приказ Министерства обороны о проведении торгов по продаже участка земли в зоне музея-усадьбы "Архангельское".
Как сообщает РИА Новости, своим решением суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Минобороны на решения нижестоящих судов и удовлетворил иск усадьбы "Архангельское".
История вопроса21 июня 2011 года министр обороны подписал приказ о выставлении на аукцион участка охранной зоны музея-усадьбы "Архангельское" площадью 20,67 гектара. Торги выиграло ООО "Градострой", предложив 754,493 миллиона рублей. Представители "Архангельского" подали в суд, обосновывая свой иск тем, что земли были переданы в бессрочное пользование музею-усадьбе; жалобу поддержало Министерство культуры Московской области. Юристы Министерства обороны заявили, что торги легальны, поскольку в законодательстве нет обязательства передать земли военного санатория в пользование усадьбе.