Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2012, 14:45

Происшествия

Усадьбу "Архангельское" не будут продавать

Фото: ИТАР-ТАСС

8 октября Федеральный арбитражный суд признал незаконным приказ Министерства обороны о проведении торгов по продаже участка земли в зоне музея-усадьбы "Архангельское".

Как сообщает РИА Новости, своим решением суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Минобороны на решения нижестоящих судов и удовлетворил иск усадьбы "Архангельское".

История вопроса

21 июня 2011 года министр обороны подписал приказ о выставлении на аукцион участка охранной зоны музея-усадьбы "Архангельское" площадью 20,67 гектара. Торги выиграло ООО "Градострой", предложив 754,493 миллиона рублей. Представители "Архангельского" подали в суд, обосновывая свой иск тем, что земли были переданы в бессрочное пользование музею-усадьбе; жалобу поддержало Министерство культуры Московской области. Юристы Министерства обороны заявили, что торги легальны, поскольку в законодательстве нет обязательства передать земли военного санатория в пользование усадьбе.
памятники суды усадьбы министерство обороны мо

Главное

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика