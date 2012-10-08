Бюджет культуры Московской области увеличат на 25%

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В Подмосковье бюджет культуры увеличится на 25%. Об этом заявил министр культуры Московской области Антон Губанков.

"После ряда бюджетных поправок расходы подмосковной культуры выросли на 25%. Более чем в шесть раз увеличены расходы на документационное оформление объектов культурного наследия. Почти в два раза выросли суммы трат на статью "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия", - говорится в сообщении на сайте Министерства культуры Московской области.

Так, на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций выделят 60 млн рублей, а на приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений - 24 млн рублей.

Кроме того, власти региона намерены выделить дополнительные средства на повышение заработной платы работников сферы культуры.