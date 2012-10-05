5 октября в России отмечается День учителя

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5 октября российские педагоги отмечают профессиональный праздник. Более миллиона учителей и свыше 300 тысяч преподавателей вузов принимают сегодня поздравления с Всемирным днем учителя.

Праздник отмечается в России с 1965 года. С 1994 года Россия перешла на "календарь", предложенный ЮНЕСКО и День учителя, который раньше отмечался в первое воскресенье октября, стал праздноваться 5 числа месяца, сообщает ИТАР-ТАСС.

Российских учителей с праздником поздравили президент РФ Путин и министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. "Мы будем создавать все условия для работы учителей - достойную зарплату, современные условия работы и возможности для профессионального роста", - заявил Ливанов.

По словам министра, в законопроекте "Об образовании в России" закреплен статус работников педагогической сферы и вводятся государственные гарантии создания условий для комфортной работы учителей.

"Успешные учителя - залог будущего успеха наших детей", - сказал в своем поздравлении Ливанов.

В текущем году были предприняты меры по улучшению условий работы российских педагогов. В регионах страны были повышена зарплата учителей и преподавателей вузов. Сейчас оплата труда педагогов находится на среднем экономическом уровне.

По мнению Ливанова, школы сейчас практически полностью укомплектованы высококлассными специалистами. Не хватает только учителей иностранных языков, информатики и физкультуры.