Медики пытаются спасти ребенка, выпавшего из окна на западе Москвы

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Врачи пытаются спасти жизнь пятилетнего мальчика, который выпал из окна шестого этажа на западе Москвы. Ребенка отвезли в больницу имени Сперанского. У него диагностировали ушиб головного мозга, внутренних органов, травмы лица и перелом левой ноги.

Трагедия произошла в половине третьего ночи 4 октября в доме на Осеннем бульваре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Как оказалось, мальчик остался без присмотра, так как его 21-летняя мать ушла в магазин около двух часов ночи. Проснувшись, ребенок решил забраться на подоконник, но не удержался и сорвался вниз.

Добавим, что мать пострадавшего является инвалидом – она с детства лишена возможности слышать.