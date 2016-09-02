02 сентября 2016, 19:35

Детям покажут фильм Франсуа Трюффо и все про него разъяснят 4 сентября

Кинотеатр Пионер запускает 4 сентября воскресную программу кинопоказов и лекций для детей от 6 до 16 лет – кинолекторий Детский Пионер, сообщается на официальном сайте кинотеатра.

По воскресеньям известные режиссёры, мультипликаторы, актёры, учёные придут в книжный магазин Pioner Bookstore, расположенный на втором этаже Пионера, чтобы пообщаться с юными зрителями и показать им классические советские мультфильмы, картины для детей и юношества, работы студий Союзмультфильм, Disney и Ghibli и просто разное хорошее кино.

Профессионалы понятным языком расскажут о сложных вещах, приобщат новых зрителей к искусству кино и кинопроекции, научат не только смотреть, но и видеть. Кстати, все сказанное касается и взрослых тоже, но им придется расспросить детей после окончания программы. Для тех, кто решит подождать ребенка, устроят специальные показы кино в соседнем зале.

Новый сезон кинолектория откроется фильмом про трудного подростка "Четыреста ударов" Франсуа Трюффо, одного из ключевых режиссеров французской "новой волны". Показ состоится в рамках цикла "Классика кино с Михаилом Ратгаузом".

Детей в этой программе ждет еще один необычный и приятный бонус: во время перерыва c ними будут заниматься преподаватели Школы современного танца ЦЕХ: чтобы помочь осмыслить увиденное через телесную практику, а юные зрители при этом сами станут творцами и смогут создать игровой хеппенинг по мотивам увиденного.

Организаторы просят учесть, что на сеансы Детского Пионера допускаются только дети от 6 до 16 лет.

Полное расписание на сентябрь уже известно, посмотреть его можно здесь.

Следить за новостями, появляющимися подробностями или изменениями в программе лучше всего на официальных страничках Детского Пионера в соцсетях: facebook и vkontakte.

Кроме просмотра хорошего мирового кино и встречи с интересными гостями в воскресном кинолектории Детского Пионера, в обновленном книжном магазине Pioner Bookstore можно погулять в поисках хорошей детской литературы (в том числе научно-популярных книг), а также получить бесплатное угощение от кафе Пион.

Место: Кутузовский пр., 21

Время: 4 сентября, 11:00

