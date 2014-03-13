Число погибших при взрыве газа в Нью-Йорке увеличилось до 4 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Число погибших при взрыве газа в доме в Нью-Йорке увеличилось до четырех человек, пишет The New York Times.

При этом не меньше 20 человек были ранены, из них двое находятся в критическом состоянии. Также 9 человек пропали, спасатели пытаются найти их под обломками.

Напомним, инцидент произошел 12 марта в Восточном Гарлеме на углу 116-й стрит и Парк-авеню. По предварительной версии, взрыв газа полностью разрушил два здания, кроме того, обломками строений повреждены стоявшие поблизости автомобили.

Обломки здания упали на железнодорожные рельсы. Из-за этого было приостановление движение пригородных электричек Metro North.