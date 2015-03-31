В поселении Десеновское в ТиНАО построят общественно-торговый центр

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В поселении Десеновское в Новой Москве появится общественно-торговый центр, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Административное здание построят рядом с открытым в прошлом году детским садом на 240 мест. У нового сооружения возведут плоскостную стоянку на 55 машино-мест.
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в здании разместятся магазины, кафе, объекты бытового обслуживания, административные помещения, а также отделения банков.
Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.
Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.
Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.
