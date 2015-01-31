В Десеновском после реконструкции открылся опорный пункт полиции

В поселении Десеновское ТиНАО после реконструкции начал работу участковый пункт полиции, сообщает пресс-служба МВД по Москве. Как отметили в ведомстве, в этом районе участковые имеют самую большую нагрузку.

В опорном пункте появилась новая техника и информационные стенды. В здании были выделены помещения для общественного пункта охраны порядка и штаба народной дружины.

В поселении Десеновское расположены два микрорайона, 57 садовых товариществ и 14 деревень. По данным на 2014 год, здесь проживает более 14 тысяч человек. Как сообщает столичная полиция, обслуживают данный участок всего два участковых уполномоченных – капитан полиции Николай Атласов и лейтенант полиции Иван Кондрашин.